Vaccini in azienda, c’è l’accordo con la Regione

I vaccini somministrati direttamente nelle aziende ricadenti nelle aree industriali siciliane. A Palazzo Orleans il presidente della Regione Nello Musumeci, l’assessore regionale delle Attività produttive Mimmo Turano, il presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese e il presidente di Confapi Sicilia Deborah Mirabelli hanno firmato il protocollo d’intesa che da il via alla campagna sperimentale di vaccinazione anti-Covid all’interno delle imprese siciliane insediate nelle aree industriali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Al via quindi la vaccinazione dei lavoratori in azienda con cui si potrà potenziare la campagna vaccinale. Tutte le aziende potranno candidarsi liberamente e non è previsto nessun requisito minimo di carattere dimensionale così come la vaccinazione sarà offerta a tutti i lavoratori, “a prescindere dalla tipologia contrattuale”.