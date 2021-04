Vaccini, anziani e fragili in coda al centro del Palacongressi.

Non è stato un pomeriggio “ordinato” quello di oggi pomeriggio al centro vaccinale del Palacongressi del villaggio Mosè di Agrigento. All’esterno della struttura decine di persone in fila in attesa di ricevere la somministrazione del vaccino. “Un caos totale – segnala un nostro lettore- gente in piedi da ore, anziani e persone fragili”. Tante le lamentele all’esterno del centro dove la gente in coda ha sottolineato, tra le altre cose , la contraddizione tra la raccomandazione di non creare assembramenti e l’essere radunati a lungo in uno stesso luogo. Aldilà di qualche difficoltà iniziale, i disagi per gli utenti del centro del villaggio Mosè erano stati superati, oggi però qualcosa sembra proprio non essere andato per il verso giusto.