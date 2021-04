Vaccini, ad Agrigento scendono in campo anche i militari

“Agrigento accelera con le vaccinazioni e scendono in campo anche i militari.” È l’annuncio dato sui social dal sindaco, Franco Micciché che spiega: “Per accelerare la campagna vaccinale a favore della popolazione agrigentina, in linea con le direttive del governo nazionale, attraverso l’Azienda Sanitaria locale, ho richiesto il contributo del personale sanitario militare in supporto alla sanità locale.La Difesa ha risposto con immediatezza e nell’ambito dell’Operazione EOS, voluta dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e diretta dal Comando Operativo di vertice Interforze, sabato 10 aprile lo stesso Comando di vertice, comandato dal Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano, rispondendo alla richiesta dell’Azienda Sanitaria siciliana, ha disposto l’impiego di un team sanitario composto da 4 medici e 4 infermieri militari. Tale personale, composto da 2 medici e 2 infermieri dell’Esercito e 2 medici e 2 infermieri dell’Aeronautica Militare, si aggiungerà ai sanitari civili siciliani che operano presso il Centro vaccinale, allestito presso il Palacongressi di Agrigento già a partire dal pomeriggio di lunedì 12 aprile.

(Nella foto il team medico della Difesa).