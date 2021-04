Accelera la campagna vaccinale, ad Agrigento record di somministrazioni

Record di dosi in 4 giorni nella provincia di Agrigento grazie all’operazione “open weekend”. Da lunedì vaccini senza prenotazione per gli over 80.

Sono 9.394 (manca il dato della provincia della giornata di oggi) gli utenti che si sono vaccinati nell’Asp di Agrigento, compreso il Palacongressi del Villaggio Mosè di Agrigento da giovedì 22 aprile a domenica 25. Il dato ha subito un’ impennata grazie al’open weekend dedicato alla somministrazione di Pfizer o Moderna senza prenotazione. A questi numeri si uniscono i vaccinati della fascia d’età 60-79 che, sempre senza prenotazione, hanno potuto ricevere l’Astrazeneca e i richiami. Nonostante le criticità, le code e gli assembramenti il dato più significativo è che la campagna vaccinale sta crescendo e la gente è corsa a vaccinarsi. E da domani lunedì 26 aprile si ricomoncia, possono vaccinarsi gli over80 senza prenotazione.

Al centro Hub del Palacongressi sono state somministrate in tutto 4.653 le dosi totali, di cui Pfizer 3.997 e 656 Astrazeneca.

Continuerà ogni giorno in tutta la Sicilia, per gli over 80, la possibilità di vaccinarsi con Pfizer o Moderna senza prenotazione. È la nuova opportunità che il governo Musumeci riserva, già da domani, ai cittadini più anziani, che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid e che potranno recarsi in tutti gli hub provinciali e nelle strutture sanitarie rifornite con Pfizer e Moderna, muniti di documento di identità e tessera sanitaria. Una iniziativa per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale nell’Isola. Intanto, è stata buona la risposta dei siciliani allo speciale “Open weekend” di quattro giorni, organizzato dalla Regione, per tutti gli over 60. Da giovedì scorso a oggi (il dato è delle ore 17), hanno ricevuto una dose oltre 103 mila persone, il 22% in più rispetto ai quattro giorni precedenti. C’è stata una netta prevalenza di Pfizer, con oltre 77 mila somministrazioni, mentre con AstraZeneca sono state vaccinate circa 16 mila persone e con Moderna oltre 10 mila. Oltre gli over 80 senza prenotazione al centro vaccinale di Agrigento si continuerà a vaccinare tutti i prenotati.