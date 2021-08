Per motivi tecnico-organizzativi le vaccinazioni anticovid-19 già prenotate nel PTA di Agrigento, ex ospedale a partire da domani, giovedì 26 agosto, e fino a nuove indicazioni, saranno effettuate nella sede del poliambulatorio di Porto Empedocle. Nello scusarsi con la cittadinanza per il temporaneo disguido, l’ASP di Agrigento comunica che la variazione riguarda solo la sede di vaccinazione e non il calendario con giorni e orari già fissati.