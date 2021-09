Vaccinazioni anticovid-19, un presidio “hub a casa tua” a Raffadali

La campagna vaccinale anticovid-19 continua ad avvicinarsi alla gente attraverso le azioni di prossimità messe in campo dall’iniziativa “hub a casa tua”. Scatta questa mattina, 20 settembre, a Raffadali in piazza Progresso – chiesa Madre una “tre giorni” dedicata ad incrementare la percentuale di immunizzati nel paese dell’entroterra agrigentino. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in linea con quanto preannunciato dal commissario straordinario Mario Zappia, sarà presente a Raffadali con un presidio attivo da oggi, sino a mercoledì prossimo, dalle ore 9.00 sino alle 18.00. Come da prassi consolidata, un’equipe composta da medici, infermieri e professionisti si occuperà della somministrazione del vaccino insieme al counseling informativo. Per accedere al servizio, disponibile per la popolazione over 12, sarà sufficiente esibire la tessera sanitaria.