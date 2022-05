Vacanze nel Salento: scopriamo dove si trovano i migliori villaggi turistici 

La Puglia, e in particolare il Salento, è una località molto apprezzata e frequentata soprattutto nel periodo dell vacanze estive, epoca in cui questa regione diviene la meta preferita di migliaia e migliaia di turisti e viaggiatori provenienti da ogni parte d’Italia e nel mondo.

Trascorrere qualche settimana in Puglia è l’occasione ideale per conoscere un territorio splendido, dal tipico fascino mediterraneo, valorizzato dalla presenza di borghi storici e città d’arte. Per chi sta pensando a dove trascorrere le vacanze estive, i villaggi nel Salento in Puglia offrono numerose soluzioni, ideali per soddisfare ogni genere di preferenza ed esigenza, dalle famiglie con bambini, alle coppie, alle compagnie di amici in cerca di divertimento.

È possibile scegliere tra diversi pacchetti vacanze, e alloggiare in un accogliente residence immerso nella macchia mediterranea, in un lussuoso resort in riva al mare, o in un tradizionale hotel, dotato di ogni genere di comfort.

La zona del Salento offre ai turisti un paesaggio magnifico, spiagge bianchissime e mare cristallino che non hanno nulla da invidiare alle isole caraibiche, splendide pinete e la possibilità di percorrere bellissimi itinerari di trekking, di passare la giornata sulla spiaggia o di visitare le città della Puglia. I villaggi turistici salentini sono collocati in posizioni strategiche e possono costituire anche un valido punto di riferimento per pianificare un tour nel Sud Italia.

Le località più vicine ai villaggi turistici del Salento

Come abbiamo detto, il Salento e tutta la Puglia sono costellati di villaggi vacanze e centri turistici dotati di ogni genere di comfort, adatti a tutta la famiglia, alle coppie romantiche e a chi è in cerca di mare e di divertimento. La struttura del villaggio turistico comprende un’ampia gamma di servizi: ristorante e bar, locali per trascorrere la serata, negozi e spazi dedicati al tempo libero e all’intrattenimento, con la possibilità di partecipare ad ogni genere di iniziativa: gare sportive, escursioni, passeggiate e attività studiate appositamente per i più piccoli.

La formula del villaggio vacanze è senza dubbio da considerarsi la migliore per le famiglie con bimbi, che possono contare su un’assistenza sempre disponibile e godersi il periodo di soggiorno in tutta tranquillità e sicurezza.

È possibile scegliere strutture ricettive situate in prossimità del mare, adatte a chi apprezza la vita di spiaggia e le attività sportive all’aria aperta, così come nell’entroterra e in collina, una soluzione ideale per chi preferisce una posizione più adatta per visitare le città pugliesi o per pianificare un itinerario più ampio.

Alcuni villaggi si trovano nelle vicinanze di Lecce, una magnifica città che merita senza dubbio una visita, soprattutto in merito alla presenza di importanti testimonianze dell’arte barocca. Un’altra località che, nel corso di un viaggio in Puglia, non deve essere dimenticata, è Alberobello, Patrimonio dell’Umanità Unesco in merito alle sue tipiche costruzioni in pietra, i trulli.

Prenotando online il proprio soggiorno nel villaggio turistico pugliese ideale, è possibile usufruire di sconti e offerte last minute, ma anche di prenotare in anticipo, evitando il rischio del tutto esaurito.