L’Italia è il paese del sole, soprattutto in tutti i mesi che vanno da maggio a settembre, ma non è un paese desertico quindi è normale che qualche giornata di pioggia la si incontri anche nella bella stagione. E se siamo in vacanza al mare, magari in Romagna, come passare il tempo? Spesso un giorno di brutto tempo viene accolto come una delusione, soprattutto dai bambini, dato che giochi in spiaggia e tuffi devono essere messi momentaneamente da parte. Certamente se avete scelto uno dei migliori hotel Rimini avrete a disposizione un baby club e spazi comuni in cui divertirsi in compagnia, ma qualche idea in più può rappresentare un buon diversivo. Per fortuna ci sono talmente tante attività a Rimini e dintorni che presto si dimenticherà ciò che si riteneva perso e anzi si scoprirà che il brutto tempo può essere una opportunità da cogliere al volo e sfruttare al meglio.

Alla scoperta degli animali

Se siete in vacanza con i bambini la pioggia può essere particolarmente indisponente e mettervi alla prova; non è facile restare al chiuso alcune ore con un paio di bimbi che anelano a ritrovarsi all’aperto. Allora prendete uno zainetto con la merenda e preparatevi a percorrere solo qualche decina di chilometri per visitare luoghi cappaci di affinare grandi e piccini. Uno di questi è l’Acquario di Cattolica, il più grande d’Europa, quasi tutto il chiuso ma con un parco centrale da usare qualora il tempo migliori. I bambini potranno scoprire pinguini, pesci, coralli, lontre, insetti e altri animali. La giornata passerà in un baleno e avrete fatto anche un’esperienza educativa. A Riccione poi esiste l’ospedale delle tartarughe, un centro di recupero che negli ultimi anni ha curato e poi riportato in mare oltre 700 esemplari. E’ gestita dalla Fondazione Cetacea Onlus, che organizza anche eventi e laboratori didattici.

Gite fuori porta

Cercate qualcosa dal sapore storico che possa interessare anche gli adulti? Anche in questo caso c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per esempio potete recarvi fino al castello di Montebello in Valmarecchia, custode di una vecchia leggenda legata a un fantasma dal nome Azzurrina. Nella stessa zona c’è anche il borgo di San Leo, nella cui prigione fu rinchiuso Cagliostro, luogo visitato sua da San Francesco che da Dante Alighieri; inoltre che fu anche capitale d’Italia per due anni, tra il 962 e il 964. Infine non perdete l’occasione di visitare la rocca di Gradara, piccolo borgo ancora rinchiuso fra le sue mura, dove troverete anche una serie di negozi caratteristici che vendono oggetti tutti in stile medievale.

Cinema e libri

Infine qualche proposta più classica, magari solo per un pomeriggio diverso per qualche ora lontano dalle spiagge. Il cinema è sempre una buona idea: permette di ripararsi dalla pioggia o di staccare dal sole se un bambino ha bisogno di un luogo più fresco per mezza giornata. Oppure c’è sempre la biblioteca: fra libri e qualche attività non ci si accorgerà neppure che fuori magari ha smesso di piovere ed è tornato il sole.