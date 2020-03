Utensileria meccanica, la richiesta è più alta nel nord Italia

Con il termine “utensile” facciamo riferimento a tutti quegli attrezzi impiegati nello svolgimento della maggior parte delle attività lavorative. Si passa da quelli utilizzati in ambito domestico (si pensi, ad esempio, agli utensili da cucina), a quelli che sono dei veri e propri strumenti di precisione, necessari al compimento di tante diverse lavorazioni da parte dei professionisti. Ecco, in questo caso più che di “utensileria” dovremmo parlare di “utensileria meccanica”, ovvero di quel mondo di prodotti altamente performanti, acquistati ogni giorno da aziende specializzate.

Il mercato dell’utensileria meccanica è ovviamente un mercato a sé, in qualche modo “chiuso” rispetto a quello dell’utensileria più generica, ma è comunque sufficientemente ampio da permettere analisi relative al suo andamento. Da questo punto di vista uno dei dati più sorprendenti dell’ultimo periodo riguarda la forte crescita di acquisto di prodotti di questo tipo nelle regioni settentrionali del nostro paese: è infatti nel nord Italia che questa particolare tipologia di merce viene richiesta maggiormente ed è probabilmente per questo che nella medesima zona ogni giorno fioriscono negozi specializzati, fisici ed online, all’interno dei quali comprare attrezzature performanti a prezzi concorrenziali.

Eccellenza bresciana

Da questo punto di vista un nome da tenere d’occhio è senza ombra di dubbio quello di mgm utensili , una realtà con ormai oltre 30 anni di esperienza nel settore delle strumentazioni e delle attrezzature meccaniche. Strumentazioni ed attrezzature che possono venire utilizzati all’interno di macchine utensili o impiegati direttamente per altri tipi di lavorazione: lavori di precisione, di asportazione, lavoro di staffaggio, di controllo, di arredo e tanto, tanto altro ancora.

MGM Utensili si trova in quel di Brescia e, grazie al suo capiente magazzino di stoccaggio, riesce ad evadere gli ordini dei propri clienti con un grado di velocità e precisione che non temono confronti: la merce viene infatti consegnata direttamente tramite l’uso di corrieri ed il servizio di spedizione viene effettuato ogni giorno (fino alle ore 18:00).

Utensili per foratura e fresatura

Tra i prodotti più acquistati sul portale mgmutensili.com vale la pena citare innanzitutto i tantissimi utensili per foratura messi in commercio dall’azienda: utensili quali punte a lancia, punte a cannone (entrambe con inserto e saldobrasate), punte con cuspide HHS e punte a fissaggio meccanico; e ancora, punte integrali lunghe fino a 30 volte il loro diametro, punte rivestite e/o forate, testine di foratura modulari.

Altri utensili particolarmente apprezzati ed acquistati sono quelli che riguardano la fresatura: una particolare lavorazione che potremmo paragonare alla levigatura e che va a tagliare ed asportare materiale dalle diverse superfici tramite lame apposite. Da questo punto di vista MGM Utensili propone gli attrezzi più disparati: si va infatti dalle frese a disco, a quelle a coda di rondine (particolarmente adatte al metallo), dalle frese a gradino alle frese per fresatrice, acquistabili in base al tipo di materiale che si andrà a lavorare (alluminio, ferro, acciaio ecc.).

Utensileria meccanica per tutte le esigenze

Nel paragrafo precedente abbiamo dato solo un assaggio della proposta di MGM Utensili, che va a soddisfare praticamente tutte le esigenze possibili in termini di utensileria meccanica. Basta infatti visitare il portale di riferimento mgmutensili.com per farsi un’idea più completa e concreta sia della vastità, sia della qualità dell’offerta disponibile. Si va infatti da utensili per la maschiatura a quello per lo staffaggio, da utensili per la tornitura a quelli per l’alesatura e/o la barenatura; e ancora, si va dall’utensileria di controllo a tante diverse componenti di attrezzatura ed arredo più generici.