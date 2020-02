Ustionato in viso da residui bruciati, trasferito in elisoccorso al Civico

E’ rimasto ustionato al viso a causa di un barbecue. Un 56enne di Licata, adesso, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Civico” di Palermo. Le ustioni al volto per un ritorno di fiamma provocato dai residui ardenti.

L’uomo è stato trasportato di urgenza in “codice rosso” al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, poi trasferito in elisoccorso a Centro grandi ustioni di Palermo.