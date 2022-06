Uovodiseppiamare festeggia la nuova estate

MARTEDÌ 14GIUGNO 2022

SUMMER OPENING

uovodiseppia

mare

UOVODISEPPIAMARE INVITA A FESTEGGIARE

L’INIZIO DELLA STAGIONE ESTIVA

PROGRAMMA

Dalle 10.30 alle 11.30

Salvatore Passalacqua preparerà per gli ospiti la ricotta di pecora condividendo la sua

arte di produrre formaggi di alta qualità.

Dalle 12.00 alle 13.00

Luisa Agostino taglierà il suo prosciutto crudo di suino nero dei Nebrodi, Presidio Slow

Food e stagionato oltre 40 mesi, abbinato alle bollicine dello Brut Metodo Classico

della cantina Milazzo.

Dalle ore 13.00

Il “resident chef” di Uovodiseppiamare Alessandro Ravanà preparerà un primo piatto:

ditali con piselli, ricotta e lattuga.

Dalle 16.00 alle 18.00

Preparazione del gelato artigianale da gustare con le tipiche brioche col tuppo

siciliane.

Dalle 18.00 alle 20.00

“Arancine e bollicine” con Brut Metodo Classico della cantina Milazzo in compagnia

della musica dal vivo dell’Acustic Summer Band.

Si potranno degustare anche i vini eccellenti dei produttori Planeta e Donnafugata

oltre al primo e unico gin prodotto sull’Etna, Volcano.

Degustazioni gratuite previa prenotazione:

allo 0922 1554130 o via mail info@uovodiseppiamare.it fino a esaurimento posti.

Lungomare Falcone Borsellino a San Leone (AG)

www.uovodiseppiamare.it