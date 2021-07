Uomo si uccide sparandosi in testa

Ha impugnato la pistola e si è sparato in testa. A perdere la vita un pensionato di 72 anni di Canicattì. L’anziano si era ferito, con un colpo di pistola calibro 7,65, che è risultata essere legalmente detenuta. E’ stato subito soccorso, e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” dove i medici, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

A nulla sono valsi infatti i tentativi di strapparlo alla morte. Il pensionato, a quanto pare, ha lasciato uno scritto in cui ha spiegato i motivi del gesto. I carabinieri della Compagnia di Canicattì, hanno avviato le indagini.