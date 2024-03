Si masturba di fronte a due studentesse, all’interno della villetta “Calogero Casesa”, dalle parti di piazzale Aldo Moro e l’area di Porta di Ponte, in pieno giorno. Una delle ragazze, in particolare, è riuscita, comunque, a filmare con il telefonino quanto stava accadendo, riprendendo l’individuo dall’apparente età di 35 anni.

Il video è stato consegnato ai carabinieri. Se identificato sarà denunciato per atti osceni in luogo pubblico. L’uomo, stando a quanto è emerso, si sarebbe appartato dietro a un muretto e, come se nulla fosse, ha iniziato gli atti di autoerotismo, osservando quelle adolescenti sedute a chiacchierare.

Dopo che le ragazze sono andate in caserma, nel parco comunale sono giunti i militari dell’Arma, ma dello sconosciuto nessuna traccia. Sono state avviate le indagini per provare a identificare lo sporcaccione. Non è la prima volta appunto che nella villetta “Casesa” accadono simili cose.