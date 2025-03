Il cadavere di un uomo, deceduto probabilmente da un paio di giorni, è stato trovato in via Musso a Ribera, in una cantina dismessa, all’interno di una stanza adibita a rifugio di fortuna. Il rinvenimento è avvenuto l’altra mattina. Sul posto i carabinieri della Tenenza di Ribera che si sono occupati dell’attività investigativa.

In seguito, la vittima è stata identificata in un 68enne, di nazionalità marocchina, disoccupato, regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora. I primi riscontri esterni sul corpo non avrebbero fatto emergere segni evidenti di violenza, ma i successivi accertamenti medico-legali hanno consentito di stabilire il decesso per cause naturali.

I militari dell’Arma hanno informato il consolato marocchino e considerata l’assenza di familiari in Italia, la salma è stata affidata al Comune riberese.

