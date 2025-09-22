Un uomo di Lampedusa è stato aggredito nelle vicinanze di Piazza Castello nella serata di domenica. Da una prima ricostruzione, pare che l’uomo stava discutendo con alcune ragazze, quando sarebbe stato aggredito da tre operai, provenienti da Palermo e facenti parte di una squadra esterna che si sta occupando del montaggio del palco per il concerto di Claudio Baglioni. Il lampedusano, è stato portato al pronto soccorso e trasferito subito con l’elisoccorso in un ospedale di Palermo. Ha riportato un trauma cranico e delle ferite lacero contuse al volto. I carabinieri della locale Tenenza, dopo aver sentito alcuni testimoni, sono riusciti ad identificare e a denunciare a piede libero i responsabili dell’aggressione.

