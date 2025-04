Un uomo è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita, dopo essere stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco. È accaduto in via Torregrossa a Licata. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono accorsi i poliziotti del Commissariato cittadino e il personale della Squadra Mobile della Questura di Agrigento. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, dove i medici ne hanno disposto il ricovero. non verserebbe in pericolo di vita. (IN AGGIORNAMENTO)

