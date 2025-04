Esce oggi nelle sale italiane il film horror Until Dawn– Fino all’alba, scritto da Gary Dauberman, già noto per le sceneggiature di Annabelle e IT, e diretto da David F. Sandberg. Nel cast troviamo: Ella Rubin nel ruolo di Clover, Michael Cimino come Max, Odessa A’zion nei panni di Nina, Ji-young Yoo come Megan, Maia Mitchell come Melanie e Belmont Cameli nel ruolo di Abel. Peter Stormare riprende il suo celebre ruolo del Dr. Alan J. Hill, personaggio iconico del videogioco.

La storia ruota attorno a un gruppo di amici che si ritrovano intrappolati in un loop temporale, vivendo ripetutamente una notte carica di eventi spaventosi. Ogni ciclo del loop presenta una nuova minaccia, esplorando diversi sottogeneri dell’horror. Si tratta di una struttura narrativa dinamica e imprevedibile che mantiene alta la suspense e l’interesse dello spettatore. Anche se la trama non segue pedissequamente quella del videogioco, prospettandosi come qualcosa di originale lascia auspicare una buona accoglienza da parte del pubblico, tale da appassionare sia gli amanti del videogioco che quelli del genere.

Until Dawn è al Cinema Multisala Ciak di Agrigento da oggi, 24 aprile. Orario degli spettacoli: 20.30- 22.30

