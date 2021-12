Unomattina in Famiglia ricorderà il professore Pietro Carmina

Sabato mattina, 18 dicembre, dalle 8.30 alle 8.55 a Unomattina in Famiglia su Rai Uno (il cui autore è Giovanni Taglialavoro) sarà ricordato il prof. Pietro Carmina, una delle nove (anzi, dieci) vittime della tragedia di Ravanusa.

Ci sarà un collegamento dal Liceo Foscolo di Canicattì. In studio ci sarà Andrea Di Consoli con lo scrittore Fabio Bonifacci collegato da Bologna. Corrado Tedeschi leggerà alcuni brani della ormai celebre lettera che il prof Carmina “dedicò” ai suoi alunni nel giorno della pensione.

Ecco il testo.

“Ai miei ragazzi, di ieri e di oggi.

Ho appena chiuso il registro di classe. Per l’ultima volta. In attesa che la campanella liberatoria li faccia sciamare verso le vacanze, mi ritrovo a guardare i ragazzi che ho davanti. E, come in un fantasioso caleidoscopio, dietro i loro volti ne scorgo altri, tantissimi, centinaia, tutti quelli che ho incrociato in questi ultimi miei 43 anni.

Vorrei che sapeste che una delle mie felicità consiste nel sentirmi ricordato. Ma una delle mie gioie è sapervi affermati nella vita; una delle mie soddisfazioni la coscienza e la consapevolezza di avere tentato di insegnarvi che la vita non è un gratta e vinci: la vita si abbranca, si azzanna, si conquista. Ho imparato qualcosa da ciascuno di voi, e da tutti la gioia di vivere, la vitalità, il dinamismo, l’entusiasmo, la voglia di lottare,

Usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha. Non siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi: infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita, non “adattatevi”, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose, caricatevi sulle spalle chi non ce la fa: voi non siete il futuro, siete il presente.

Il pullman è arrivato. Io mi fermo qui. A voi, buon viaggio”.