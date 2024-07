Daniele Luparello racconta la filosofia di accoglienza e attenzione alle intolleranze alimentari di Moresca Farm

Siamo in compagnia di Daniele Luparello, uno dei titolari di Moresca Farm, una splendida oasi situata nella campagna agrigentina. Daniele ci racconta con passione cosa rappresenta per lui questo luogo e cosa offre ai suoi ospiti.

Un Rifugio di Spensieratezza

“Vogliamo regalare ai nostri ospiti un momento di spensieratezza,” spiega Daniele. “Ci impegniamo nella cura dei dettagli dall’accoglienza, offrendo anche un po’ di gentilezza che, ultimamente, sembra essere sempre più rara.”

Cucina Attenta e Inclusiva

La cucina di Moresca Farm si distingue per l’attenzione alle intolleranze alimentari. “Cerchiamo di offrire alle persone intolleranti al glutine o al lattosio lo stesso tipo di menù di chi non ha alcuna intolleranza,” continua Daniele. “Quando si viene in gruppo, si può essere in imbarazzo per non trovare lo stesso menù. Qui, invece, offriamo a tutti la possibilità di cenare sotto le stelle, tra gli alberi, godendo dei nostri prodotti freschi e genuini.” Ai fornelli Maria Chiara Luparello, chef giovane e intraprendente che si è formata dopo aver girato e fatto esperienza all’estero.

Guarda l’intervista

Un Luogo di Magia e Accoglienza

Moresca Farm non è solo un agriturismo, ma un rifugio dove i dettagli fanno la differenza e ogni ospite si sente speciale. “Ci impegniamo a creare un ambiente accogliente e attento alle esigenze di tutti,” conclude Daniele. “Questo è ciò che rende Moresca Farm un luogo unico nel cuore della campagna agrigentina.”

Con una filosofia basata sulla cura e l’attenzione verso gli ospiti, Moresca Farm è davvero un’oasi di pace e benessere, dove ogni visitatore può sentirsi a casa e godere delle meraviglie della natura e della buona cucina. La conduzione familiare alla base del successo di Moresca Farm. Leggi anche: Moresca Farm inaugura “Sotto gli Ulivi: Apericena al Tramonto