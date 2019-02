Università di Agrigento: si presenta la nuova offerta formativa

Mercoledì 6 febbraio sarà presentata l’offerta formativa del Polo universitario di Agrigento. A deciderla per l’anno 2019/2020 è l’Università degli Studi di Palermo. L’incontro è in programma alle 11 presso l’Aula Magna “Luca Crescente” del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento.

Interverrà il Magnifico Rettore Fabrizio Micari.

Proprio luni nei giorni scorsi ha annunciato tre nuovi corsi: Economia e Scienze Aziendali, Scienze dell’Educazione, Architettura e Ambiente Costruito, che si andranno ad aggiungere ai corsi già esistenti, quali il Corso di laurea in Servizi sociali e il Corso di Laurea specialistica in Architettura, oltreché quelli in esaurimento, quali il Corso di laurea magistrale in Architettura, il corso di laurea in Beni Culturali e il Corso di laurea in Giurisprudenza. A ciò va aggiunto il nuovo corso in mediazione linguistica e culturale.