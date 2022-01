“Uniti per Ravanusa”, la diocesi di Trapani dona 15mila euro

La diocesi di Trapani dona 15mila euro a Ravanusa. L’Arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano , ha scritto una lettera a mons. Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani, per ringraziare, a nome dell’Arcidiocesi di Agrigento, per la generosa donazione fatta pervenire quale contributo di solidarietà per le vittime del tragico evento dell’11 dicembre.

“ Ci commuove il pensare – scrive mons. Damiano – che l’intera comunità trapanese abbia dedicato la giornata del 19 dicembre alla preghiera pro vivis et defunctis per quest’evento che segnerà per sempre la nostra comunità. Ravanusa – conclude – pian piano, si rialzerà, forte anche del sostegno che arriverà tramite la vostra preghiera”.

La somma si aggiungerà alla Colletta del 19 dicembre 2021 nell’Arcidiocesi di Agrigento (€ 82.631,91 integrata da risorse proprie della Caritas) e sarà nella disponibilità di Caritas Diocesana Agrigento che tradurrà – come già comunicato – in scelte rapide ed oculate, concordate con gli altri attori del territorio.