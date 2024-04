Combattere degrado e spaccio di droga davanti alle scuole, prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria sono al centro dell’attività amministrativa del Sindaco Francesco Miccichè e dell’Assessore Comunale alla Polizia Locale Carmelo Cantone. “Per contrastare i ‘venditori di morte’, ossia gli spacciatori di droga – ha spiegato Cantone – abbiamo voluto sottoporre a particolare controllo le aree dove insistono i principali istituti scolastici cittadini e i luoghi di aggregazione dei giovani come ad esempio la zona di Calcarelle (polo universitario), il Viale della Vittoria, la Villa Bonfiglio e la Villa Arancio”. L’attività prende spunto dal progetto denominato “Giovani uniti contro le droghe” e fa seguito all’approvazione del decreto Interministeriale del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle Finanze. “Il tema della sicurezza – ha aggiunto l’Assessore Cantone – è argomento di primaria importanza, per cui la videosorveglianza oltre ad essere un deterrente contro i fenomeni di criminalità, rappresenta uno strumento efficace per le Forze dell’Ordine operanti sul territorio, oltre a segnare un passo significativo verso la creazione di comunità più sicure e protette. E’ importante che i cittadini – ha concluso l’Assessore – sentano che i luoghi frequentati, in particolar modo dai più giovani, siano monitorati e sicuri”.