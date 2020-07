I componenti di un’intera famiglia di un quartiere popolare di Catania sono gli ultimi nuovi 4 positivi al Coronavirus, che si sono registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, in aggiunta agli undici migranti sbarcati a Pozzallo lunedì scorso.

Si tratta di una coppia di genitori e dei due figli minorenni, tutti messi in isolamento. Non è ancora chiaro come il nucleo familiare abbia contratto il virus, ma questo dimostra come il Covid non sia sparito dall’Isola.