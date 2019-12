Un’altro rinforzo per l’Akragas

Dopo Caternicchia e Taormina, l’Akragas vice capolista del campionato di Eccellenza, girone A, mette a segno il terzo colpo della propria campagna acquisti ingaggiando l’ex centrocampista della Sancataldese, Giovanni Giarrusso.

Il giovane e forte calciatore ha firmato nella giornata di ieri il contratto che lo legherà ai biancoazzurri fino al prossimo 30 giugno, in presenza del Direttore Sportivo dell’Akragas Ernesto Russello. Giarrusso è già a disposizione di mister Totò Vullo e potrebbe esordire nella giornata di domenica contro il Don Carlo Misilmeri.

Per Giarrusso, come per Caternicchia, si tratta di un ritorno nella formazione agrigentina, essendo stato un punto di forza della squadra Berretti dell’Akragas nella stagione 2016/2017. Successivamente il centrocampista classe 97′ ha indossato le maglie di Sancataldese e Acireale in Serie D e poi ancora la maglia della Sancataldese fra Serie D ed Eccellenza.