Come nel rione del campo sportivo ad Agrigento. Anche a Porto Empedocle, a poche decine di metri dalla centralissima via Roma, una pensionata ottantasettenne è stata derubata di tutti gli oggetti in oro che custodiva in camera da letto. Un colpo da oltre 10 mila euro.

Una sconosciuta si è presentata alla porta dell’anziana con una scusa convincente, riuscendo così a farsi aprire ed entrare all’interno dell’abitazione. E distraendo la padrona di casa avrebbe permesso ad una seconda persona di intrufolarsi nell’appartamento e arraffare vari monili d’oro custoditi all’interno di un portagioie nella camera da letto.

Solo dopo pochi minuti l’anziana si è accorta di essere stata ingannata e derubata e ha denunciato l’episodio ai carabinieri che, notiziata la Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini e cercare di stabilire se gli autori dei furti sono sempre gli stessi. Perché il modus operandi sembra identico, o quasi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp