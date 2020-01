Un’Akragas “highlander ” riacciuffa il Castellammare sul filo di lana.

Castellammare : Grimaudo, Lo Bue, Gerbino, Burgarella Russello; Pirrone, Lentini, Di Bartolo, Guaiana; Cardinale, Maltese. All. Giuseppe Mione.

Akragas : Paterniti, Mannina, Procida, Cipolla, La Rocca; Biancola, Biondo, Pirrone; Gambino, Licata, Santangelo. All. Salvatore Vullo.

Succede di tutto allo stadio “Giorgio Matranga ” di Castellammare del Golfo, dove l’Akragas spinta dall’orgoglio non molla e riesce a rimontare i padroni di casa, passando dal 3 a 1 a favore del Castellammare al pari grazie ai gol di Biondo e Santangelo, che dimostrano come il Gigante biancazzurro venda cara la pelle anche in un campo complicato come quello della squadra di mister Mione.

Ad aprire le danze è stata la splendida conclusione di Cardinale che spiazza un’incolpevole Paterniti al 7’ minuto del primo tempo , il pareggio biancazzurro arriva al 24’ minuto grazie al colpo di testa del difensore Procida che batte Grimaudo sul secondo palo e fissa il risultato sull’1-1 (risultato che terrà fino alla fine della prima frazione).

Dopo tredici minuti dall’inizio del secondo tempo, è il Castellammare a trovare il nuovo vantaggio con Maltese , che si ripeterà poco dopo realizzando il gol del doppio vantaggio per i padroni di casa. Il Gigante trova la forza per reagire : Biondo suona la carica con un tiro dal limite dell’area che si insacca alle spalle del portiere avversario e a far esplodere i tifosi ospiti ci pensa l’attaccante Santangelo che regala il pari agli uomini di Vullo.

Per quanto riguarda gli altri risultati, da segnalare la vittoria a valanga del Canicattì sul C.U.S. Palermo (per 4 a 1), e il pari a reti bianche fra Dattilo e Mazara.

Classifica che recita quindi :

Dattilo Noir : 44

Canicattì : 41

Akragas : 38

Sancataldese : 32

Geraci Calcio : 31

Castellammare Calcio 94 : 29

Sporting Vallone : 27

Parmonval : 26

Don Carlo Misilmeri : 26

Mazara Calcio : 22

Pro Favara : 21

Cephaledium Calcio : 16

C.U.S. Palermo : 16

Oratorio S. Ciro e Giorgio : 16

Monreale Calcio : 9

Alba Alcamo 1928 : 5