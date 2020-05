Una studentessa dell’Odierna tra i finalisti del Concorso letterario nazionale “Sicilia, cornice di senso”.

La scuola volge al termine e nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Covid- 19, sono andate avanti non solo le attività didattiche- con la didattica a distanza-, ma anche molti dei progetti programmati all’inizio dell’anno scolastico, tra cui il Concorso letterario nazionale “Sicilia, cornice di senso”, bandito dal Liceo “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, al quale hanno partecipato numerosi studenti di tutta Italia cimentandosi nella scrittura creativa e elaborando un racconto, prendendo spunto da una fotografia di Giuseppe Carlino.

Tra i finalisti si è piazzata anche Gaia Farraguto, studentessa del Liceo Scientifico “G.B.Odierna” di Palma di Montechiaro che ha partecipato al concorso con lo pseudonimo “Polynesia”. Con immenso piacere la prof.ssa Loredana Di Blasi, docente di italiano di Gaia, ha affermato: <<La partecipazione a questo Concorso, ha consolidato le doti di Gaia come futura scrittrice, mettendo in risalto la sua tenacia e la sua passione per lo studio. Sapere che si è classificata tra i finalisti è motivo di orgoglio e ci fa onore>>.

Il Dirigente Scolastico dell’Odierna, Annalia Todaro, ha precisato <<Anche in un periodo in cui tutto è bloccato, i nostri ragazzi non si sono fermati mai. L’affermazione di Gaia in questo concorso è anche la prova dell’ottimo lavoro che il corpo docente dell’Odierna sta svolgendo in questi anni>>.

La fase finale del Concorso letterario nazionale “Sicilia, cornice di senso”si terrà giorno 26 maggio alle ore 11:30, ovviamente in videoconferenza, durante la quale saranno proclamati i vincitori. Ai primi tre classificati saranno assegnati premi in denaro: 1° premio: 500 euro; 2° premio speciale Filippo A.M. Collerone 300 euro; 3° premio speciale Filippo A.M. Collerone 200 euro. Invece, i racconti finalisti saranno pubblicati in apposita opera che raccoglierà i migliori di questa edizione 2020.