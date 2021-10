Una scultura in ricordo di Gaetano e Martina

Si chiamerà “Esserci o non esserci…Basta un attimo” la scultura che sarà realizzata in ricordo dei due giovani di Raffadali morti in un incidente stradale lo scorso mercoledì: le famiglie di Gaetano Maragliano e Martina Alaimo hanno deciso di devolvere tutte le offerte raccolte in occasione dei funerali, alla sezione locale dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada per finanziare la realizzazione della scultura di cui esiste già un prototipo realizzato dall’artista Giuseppe Cacocciola. Il presidente dell’associazione Carmelina Nobile, dichiara: “Ai giovani diciamo di guidare piano, di essere prudenti, di rispettare il codice della strada, perchè basta un attimo per cancellare una vita. Siamo riconoscenti alle famiglie Alaimo e Maragliano per la loro donazione e ci stringiamo al loro dolore. Abbiamo già lanciato una raccolta fondi alla quale tutti, anche con un gesto simbolico, possono partecipare affinchè si possa realizzare questo monumento per tenere vivo il ricordo di chi non c’è”.