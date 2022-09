“Una ragazza per il cinema”, l’agrigentina Flavia Schembri vince il titolo “studio Cinema 2022

Bellezza agrigentina tra le protagoniste al teatro di Taormina alla finalissima del concorso “Una ragazza per il cinema”: Flavia Schembri vince il titolo di “Ragazza studio Cinema 2022”. Ha 18 anni e frequenterà il quinto anno del liceo Politi di Agrigento. Ieri sera la consegna della fascia durante la 34esima edizione del Premio Nazionale di Bellezza e Talento, a cui hanno preso parte 134 bellezze, organizzata da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina. L’agrigentina lo scorso mese di agosto si era aggiudicata , Sommatino, il titolo di miss Summer 2022. Ama gli spettacoli , le piace il ballo e presentare. Da grande vorrebbe fare la fisioterapista. La serata è stata condotta da Beppe Convertini, volto noto di Rai1, affiancato, da Adriana Volpe, nota Conduttrice Tv, del programma “Mezzogiorno in Famiglia” su Rai2, concorrente del reality “Grande Fratello Vip” su Canale 5 e conduttrice di “Ogni mattina” su TV8; per la sezione canto, Povia, cantautore, chitarrista e blogger, vincitore del Festival di Sanremo 2006. Da 34 anni, nel panorama nazionale, il Premio “Una ragazza per il cinema”, da accesso a bellezze e talenti, al mondo dello spettacolo. Un bel trampolino di lancio per tante ragazze.