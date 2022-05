Una raccolta fondi per aiutare il circolo Empedocleo di Agrigento a “riprendere” parte dell’immobile

Una raccolta fondi per aiutare lo storico circolo Empedocleo di Agrigento a “riprendere” parte dell’immobile nel centro cittadino. “Il consiglio- spiega il presidente dell’Empedocleo, Giuseppe Adamo- valutati i danni anche materiali ( chiusura, inattività, degrado naturale) causati dal periodo di pandemia ha deciso di lanciare una raccolta fondi, su una piattaforma on line certificata ,per le esigenze strutturali (porte esterne e infissi) del circolo.”

Basterà cliccare sul link https://bit.ly/3y80nAb per contribuire.