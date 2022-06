Una piantina per far scoprire il centro storico di Agrigento

Consegnate questa mattina, al comune, e alle associazioni turistiche le nuove piantine del centro storico di Agrigento messe a disposizione della città e dei turisti da parte dell’assessore Regionale Turismo, Sport e Spettacolo alla presenza della dottoressa Antonella Bonsignore, direttrice del Servizio Turistico Regionale della città dei templi. Presenti i rappresentanti delle Associazioni b&b ed alberghiere: Leonardo Urso, Domenico Vecchio, gli assessori comunali Francesco Picarella e il presidente della commissione consiliare turismo Carmelo Cantone, per la Curia vescovile, don Giuseppe Pontillo e il capo di gabinetto dell’assessorato regionale al turismo, Calogero Pisano. Obiettivo puntare al miglioramento dell’accoglienza dei tanti visitatori che in questo periodo scelgono di scoprire in autonomia Agrigento e il suo centro storico. Un primo passo per rendere la città più accogliente e per rendere maggiormente piacevole la sua fruizione a quanti la scoprono per la loro prima volta. Sul pieghevole le indicazioni su come raggiungere punti d’interesse , un sistema gratuito di visita di facile intuizione e alla portata di tutti.