Una grossa porzione di costone si stacca e finisce sulla strada: paura e disagi sulla provinciale

Una grossa porzione di un costone è venuto giù lungo la strada provinciale per Fondacazzo. Tanta paura per chi si trovata a passare perchè alcuni grossi massi hanno sfiorato delle auto in transito. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto. Sul posto il personale della polizia Provinciale che ha provveduto a chiudere l’arteria, il tempo necessario per le verifiche tecniche d vigili del fuoco e del Libero consorzio. Il distacco, un vero e proprio smottamento del terreno, pare sia stato causato dalle infiltrazioni dell’acqua piovana.