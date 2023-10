E’ stato un brutto gesto goliardico a causare l’incendio che, la notte del 13 settembre scorso, ha distrutto un’autovettura e uno scooter, parcheggiati nei pressi di un’attività commerciale, sul viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè. Un diciassettenne di Agrigento dopo avere impregnato il casco con della benzina, gli ha dato fuoco e lo ha colpito con un calcio. Il casco in fiamme è finito vicino ai due mezzi carbonizzandoli in pochi minuti.

A questa conclusione sono giunti i poliziotti della sezione Volanti della Questura al termine dell’attività investigativa. Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, per l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio. Le fiamme, quella sera, hanno distrutto una Fiat Grande Punto e ciclomotore Piaggio Liberty.

I vigili del fuoco si sono immediatamente precipitati sul luogo e, idranti alla mano, hanno circoscritto e domato l’incendio, prima che si estendesse e provocasse ulteriori danni. Si sono vissuti momenti di panico perché il fuoco ha danneggiato la tubatura del gas metano.