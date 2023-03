Una folla commossa per l’ultimo saluto al dodicenne favarese

Favara, oggi pomeriggio, si è fermata per dare l’ultimo saluto al dodicenne Davide Licata, morto all’improvviso mentre era impegnato in una seduta di allenamenti di basket nella palestra della scuola “Guarino”. Troppo piccola la chiesa dei “Santi Apostoli Pietro e Paolo”, per la numerosa partecipazione di persone che hanno presenziato al funerale. Presenti tra gli altri i compagni di scuola e dell’associazione sportiva di basket, e gli atleti della Fortitudo Moncada Agrigento. Ai primi banchi in lacrime i genitori, la sorellina, e gli altri familiari e parenti del ragazzino. Accanto a loro il sindaco, Antonio Palumbo, che ha decretato il lutto cittadino.

Ieri pomeriggio, all’ospedale di Agrigento, su disposizione del procuratore capo reggente, Salvatore Vella, e del pubblico ministero Giulia Sbocchia, è stata effettuata l’autopsia da un’equipe di medici composta dal medico legale Alberto Alongi e dall’anatomopatologo Emiliano Maresi. L’esame dovrà fare chiarezza sulle cause del decesso. I carabinieri di Favara, nel corso degli ultimi giorni, hanno acquisito i certificati medici di idoneità all’attività sportiva del ragazzo. Davide, per alcuni giorni, non aveva preso parte agli allenamenti perché aveva accusato un malore mentre correva.