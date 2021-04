“Una finestra su Agrigento”, l’assessore regionale al turismo in diretta live: “ Dare la possibilità di ripartire, la gente è stanca”. (VIDEO)

E’ stato il turismo il tema della nuova puntata di “Una finestra su Agrigento”, il programma di Agrigentooggi in diretta social. Ospite di Domenico Vecchio, tra gli altri, l’assessore regionale al turismo, Manlio Messina. “Ritengo sia opportuno – ha detto durante il suo intervento l’assessore Messina- dare la possibilità di ripartire. Se si vuole mantenere il coprifuoco bisogna intervenire con degli aiuti cospicui. Invito a vedere quello che sta accendendo a Madrid dove i numeri della pandemia sono uguali a quelli italiani ma lì si è aperto, si vive normalmente con quelle che sono le misure di sicurezza. La gente è stanca e non rispetta più le regole. Non si va nei ristoranti ma si va a cena a casa di amici. Quindi è meglio tenere a casa le persone senza regole o meglio in un ristorante dove si rispettano le regole? Credo che siamo arrivati ad un punto di poter gestire la pandemia da un punto di vista sanitario ma anche economico”.