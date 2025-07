«Il rogo che ha devastato la tenda della comunità missionaria Porta Aperta è una ferita per tutti coloro che vedono in quel luogo un piccolo faro di socializzazione e solidarietà, in serate troppo spesso vuote e a volte inquinate da episodi di violenza». A dichiararlo è la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono, intervenuta con una nota dopo l’incendio che ha distrutto la tenda situata all’interno della Villa Bonfiglio ad Agrigento.

La parlamentare ha voluto sottolineare il ruolo insostituibile della comunità guidata da Suor Maria Grazia Pellitteri, che da anni opera sul territorio con impegno quotidiano, soprattutto attraverso la Mensa della Solidarietà, punto di riferimento per chi si trova in difficoltà.

«Sono legata personalmente alla comunità Porta Aperta – aggiunge Iacono – per via della storica conoscenza e amicizia con Suor Stellina Rizzo, religiosa dalla infaticabile e generosa attività in favore delle persone più fragili».

L’appello della deputata è chiaro: «È fondamentale che in momenti come questi si senta il pieno appoggio delle istituzioni e dell’intera cittadinanza. Sono al vostro fianco: seguiremo con attenzione gli sviluppi delle indagini per accertare le cause dell’incendio e siamo pronti a fornire tutto il supporto necessario per aiutare la comunità a ripristinare la propria attività e a superare questo difficile momento».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp