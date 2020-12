Una cinquantenne è stata trovata senza vita, la notte della vigilia di Natale, impiccandosi al cancello della sua abitazione, a San Leone.

Dopo la scoperta, inutile l’arrivo dell’ambulanza del 118. Il persone medico del 118 ha soltanto constatato l’avvenuto decesso.

Sul posto per i rilievi anche i carabinieri della Compagnia di Agrigento, ed è stata informata l’Autorità giudiziaria. L’ipotesi presa in considerazione è quella del gesto estremo, per motivi sconosciuti.