Una donna di grande fede

Con Giuseppina Vecchio se ne va una donna di fede, una credente credibile, per usare parole care a Rosario Livatino, un’esemplare testimone del Vangelo che con la sua affabilità riusciva ad accendere una luce in ogni ambiente dove si trovava.

Da quello familiare a quello lavorativo, a quello sociale dove si impegnava con grande zelo per andare incontro ai bisogni delle sorelle e dei fratelli che incontrava lungo il suo cammino.

Come donna di fede è stata fiduciosa perché ha compreso il piano divino del Padre celeste e il ruolo che le competeva per portare il bene nella vita degli altri.

Nella sua vita ha pregato tanto per tutte le persone bisognose di conforto, oggi preghiamo per la Sua anima affinché il Signore l’accolga nel posto che le ha preparato.