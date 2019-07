Una data da non dimenticare

La frana del 19 luglio 1966 è stata definita come l’avvenimento che ha riproposto drammaticamente l’intera “questione urbanistica”nel Paese.

Come si legge nel paragrafo “Gli anni di Agrigento”, all’interno di Fondamenti di urbanistica (Laterza editori Roma-Bari 1998): “Una frana di inconsuete dimensioni, improvvisa, miracolosamente incruenta, ma terribile nello stritolare o incrinare irrimediabilmente spavalde gabbie di cemento, ed impietosa, al tempo stesso, nello sgretolare vecchie abitazioni di tufo, in pochi istanti, ha buttato fuori casa migliaia di abitanti ponendo Agrigento sotto nuova luce e nuova dimensione”.

Miracolosamente non ci furono vittime anche se l’evento franoso suscitò tanta paura e impressionò tutti per quanto fragili fossero il territorio italiano e le basi su cui era fondata una crescita economica affidata soprattutto alla speculazione edilizia.Le ferite di quel tragico mattino, che fece registrare un centinaio di feriti e oltre mille famiglie rimaste senza casa, sono ancora evidenti e richiamano il ricordo di migliaia di metri cubi di terra scivolati a valle e gli scheletri di palazzi accartocciati come se fossero stati costruiti con il cartone.

La collina di una città antica, sfigurata da grandi palazzi, aveva consumato la sua vendetta e aveva rigettato l’innaturale trapianto. I tanti anni che ci separano dalla frana del ’66 fanno quasi il paio con l’interminabile iter per dotare la città di un Piano Particolareggiato del Centro Storico. Eppure doveva essere quello lo strumento irrinunciabile per consentire di intervenire sia sugli aspetti relativi alla conservazione del centro storico e sia quelli relativi alla promozione della sua rinascita.

In questo senso, parlare di rinascita della città per fare in modo che Agrigento acquisisca sul piano culturale, artistico e spirituale un ruolo degno della sua storia e delle sue potenzialità, espone al rischio dell’ovvietà e del velleitarismo, ma è l’unica strada per tentare di custodire una posta preziosa, la cui perdita diventa sinonimo di declino.

Per questa essenziale motivazione bisogna ripartire dal suo nucleo antico, tenendo viva questa evocazione nella coscienza civile, mettendola al centro del confronto sociale.

Diventa allora indispensabile mettere in campo una mediazione di tipo culturale, che possa essere frutto non solo del pensare ma anche dell’agire, per capire veramente in che cosa consiste il patrimonio di una comunità, prima ancora di individuare le politiche e le modalità con cui lo si può conservare e valorizzare.Se si vuole veramente fare rinascere il Centro Storico, farlo vivere, farlo ritornare cuore pulsante della comunità, farlo divenire luogo di fruizione e di crescita economica e culturale, se si vuole tutto questo è indispensabile coinvolgere gli abitanti in un progetto culturale che punti a ridare alla città una sua identità.Ricordare la data del 19 luglio deve servire anche a questo.