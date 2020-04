Una campagna elettorale lunga un anno, live con Marco Zambuto -VIDEO

Una campagna elettorale lunga un anno. Restano in ghiaccio ma non vanno in archivio le candidature a sindaco della città di Agrigento.

Il Covid19 ha fatto slittare le consultazioni di maggio al prossimo autunno, ma Franco Miccichè, Marco Zambuto e Aldo Piazza non intendono mettere da parte le loro ambizioni a diventare sindaco di Agrigento.

Ospite della diretta di oggi il candidato sindaco Marco Zambuto. Intervistato in formato live dal direttore di AgrigentoOggi Domenico Vecchio. (IL VIDEO Una campagna elettorale lunga un anno)