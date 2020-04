Una bella notizia per due diocesi :Trapani ed Agrigento, la nomina di don Alessandro Damiano ad arcivescovo coadiutore

Trapani in festa per la nomina ad arcivescovo coadiutore di Agrigento, di un suo figlio-presbitero, nella persona di don Alessandro Damiano. Ovviamente in festa perché si sente onorata dal fatto di essere stata pensata da Papa Francesco, per una nomina così importante e delicata.

Agrigento, ascoltando sorpresa la notizia inaspettata, ha accolto con fede la comunicazione del suo Pastore card. don Franco Montenegro, che, nel suo consueto stile di chiarezza e semplicità, alle ore 12 in punto, in vescovado, in diretta streaming, ha iniziato col dire che si trattava di una “bella” notizia, perché consentirà alla diocesi di proseguire, senza interruzione nel cammino pastorale, dato che il suo manato si avvia alla fine. Ed Papa Francesco accogliendo la sua richiesta, ha praticamente stabilito che l’ultimo tratto del suo servizio sia fatto assieme al neo-eletto, suo collaboratore.

Parole sagge, dense di significato, queste di don Franco, che storicamente ci hanno fatto pensare al lontano passato, quando Agrigento per lunghi anni ha dovuto soffrire tutti i disagi ed i disguidi di una sede vescovile vacante, di cui i libri storia ecclesiastica locale parlano.

E se per un verso, si è notato un certo smarrimento pensando improvvisamente a questo passaggio, man mano che la notizia sulla figura e sul curriculum di servizi del neo-eletto don Alessandro si è andato conoscendo e diffondendo, abbiamo subito colto anche un senso di sollievo, di fiducia e di soddisfazione, per il modo come si procederà.

Intanto così come ha fatto il Vescovo di Trapani S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, c’è da ringraziare davvero la Provvidenza che visibilmente segue e rafforza i vincoli di fede e pastorali che uniscono le due diocesi.

Infatti Mons Fragnelli nel dare l’annuncio ha voluto espressamente richiamare alla memoria i legami che uniscono le Chiese di Agrigento e Trapani.

Ha detto infatti: “In questo momento di rinnovata tessitura dei rapporti tra le nostre due diocesi non posso fare a meno di ricordare come Agrigento ha donato settant’anni fa alla nostra Chiesa un santo vescovo, il favarese Mons. Filippo Jacolino. Di lui lo storico Filippo Burgarella ha detto che, lungi dal vestire i panni del vescovo – principe, egli ha incarnato il modello del vescovo-santo. Da allora – ha proseguito – sono cambiate tante cose nella Chiesa e nella società agrigentina e trapanese; ma, oggi come ieri, contano solo testimoni credibili della gioia del Vangelo, che non cambia”.

Parole che sicuramente sono state accolte con gioia in tutti e 43 i Comuni dell’arcidiocesi agrigentina, e soprattutto ad Agrigento; e comprensibilmente ancora di più a Favara, dove Mons. Filippo Iacolino prima dei servizi di Curia e quindi di Rettore del Seminario per tanti anni, proprio a Favara ha svolto il suo ministero presbiterale, come Rettore della Chiesa S. Vito, fondando anche la Conferenza S. Vincenzo e formando cristianamente decine e decine di giovani favaresi nell’Oratorio Mons. Giudice.

Diego Acquisto