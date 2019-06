Un viaggio nel gusto nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol

Una vacanza in un hotel Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol è anche un viaggio nella cultura gastronomica dell’Alto Adige. Stephan Pramstrahler, proprietario e chef del Romantik Hotel Turm, racconta come nasce la passione che permette di gestire una cucina gourmet e come il territorio sia presente nei piatti proposti agli ospiti delle strutture Belvita « Quando il prodotto diventa più importante del cuoco penso che si sia sulla strada giusta ».

Alto Adige (BZ) 28 giugno 2019 – La cucina d’eccellenza è una delle caratteristiche comuni a tutti gli hotel del gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol . Ingredienti selezionati di altissima qualità, ricette tradizionali con un tocco moderno, piatti semplici ma ricercati, combinazioni insolite per intenditori gourmet. La vacanza in un hotel del gruppo Belvita abbraccia tutti i sensi, con un’attenzione in particolare proprio all’offerta gastronomica, dove il gusto è sempre coniugato al benessere degli ospiti.

Come si ottiene una qualità così elevata? A questo interrogativo risponde Stephan Pramstrahler, proprietario e chef di cucina del Belvita Romantik Hotel Turm, 5 stelle a Fiè allo Sciliar in Alto Adige, caratterizzato dalle antiche torri e panorama mozzafiato. Qui la passione per la cucina si tramanda in famiglia: «Mia mamma e anche mia nonna erano delle bravissime cuoche e ho ereditato da loro questa passione. L’influenza del vissuto è provata dal fatto che anche dopo anni di esperienza rimangono nella mente i sapori dell’infanzia, che per me sono i dolci alla cannella. Io ho scelto di fare lo chef perché con la cucina si possono far felici le persone, in questo senso ogni giorno possiamo regalare delle emozioni piacevoli ai nostri ospiti. Quando il prodotto diventa più importante del cuoco penso che si sia sulla strada giusta per raggiungere una cucina di livello». Il menu di questo ristorante, come in tutti i Belvita, riserva sempre una grande importanza al territorio e alla tradizione «Io vedo la cucina altoatesina come un incontro di due culture gastronomiche» continua Stephan Pramstrahler «questo incontro fra cucina austro-ungarica e mediterranea con i prodotti tradizionali offre una varietà infinita di sapori unici. Un esempio? I “Schlutzkrapfen”, tipiche mezzelune di segale ripieni di spinaci d’ortica».

La vacanza culinaria in un hotel del gruppo altoatesino Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol assicura un’esperienza sensoriale completa. Originali creazioni sono vere e proprie opere d’arte per occhi e palato e già il solo profumo rivela l’utilizzo di ingredienti pregiati. Giochi di gusto in bilico tra sapori mediterranei e alpini conquistano anche i palati più raffinati alla ricerca di proposte nuove ma genuine. Anche gli ospiti che devono seguire particolari regimi alimentari dettati da allergie, intolleranze o scelte etiche troveranno in queste strutture proposte alternative in grado di soddisfare ogni esigenza e una particolare attenzione nella realizzazione dei loro piatti.

Foto © Belvita-Hotel DolceVita Resort Lindenhof (Archiv)