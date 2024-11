A.S.T.R.O.: La Mostra dedicata ad Ayrton Senna inaugura a Siculiana, per Agrigento Capitale della Cultura 2025

Siculiana (AG), 23 novembre 2024 – Siculiana inaugura un nuovo capitolo della sua storia culturale con l’apertura della mostra “A.S.T.R.O. – Ayrton Senna Testimonianze e Racconto delle Origini”, un evento che unisce storia, sport e tecnologia, all’interno delle mura della Torre dell’Orologio. La mostra, patrocinata dalla Regione Siciliana, dai comuni di Siculiana e Agrigento, e dalla TAS Torsida Ayrton Senna di Imola, è stata inserita tra le iniziative di Agrigento Capitale della Cultura 2025.

A.S.T.R.O. è molto più di una semplice esposizione: è un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso la vita e la carriera di Ayrton Senna, tre volte campione del mondo di Formula 1. Il percorso espositivo racconta il legame profondo di Senna con la sua terra di origine, la Sicilia, attraverso oggetti personali, fotografie storiche, installazioni multimediali e la presentazione di monoposto che evocano la passione e la determinazione che hanno accompagnato il pilota nella sua carriera.

La mostra è un’opportunità per scoprire le radici siciliane di un mito globale, raccontando la storia di una famiglia, quella dei Magro, che ha ispirato Senna a perseguire i suoi sogni. Ogni dettaglio della mostra rimanda a una Sicilia storica e contemporanea, dove l’eredità culturale e familiare si intreccia con il mondo della Formula 1, creando un dialogo tra passato, presente e futuro.

L’inaugurazione di oggi segna l’inizio di un percorso che si concluderà il 7 gennaio 2026, e che si distingue per l’uso di tecnologie immersive che rendono la storia di Senna fruibile in modo coinvolgente, anche per le nuove generazioni. La mostra non è solo un omaggio a un campione dello sport, ma anche un progetto culturale che fonde arte, storia e innovazione, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale di Siculiana e sensibilizzare il pubblico all’importanza di una tradizione che va oltre il tempo.

Il sindaco di Siculiana, Giuseppe Zambito, ha commentato con entusiasmo: “A.S.T.R.O. è un viaggio nella storia, un racconto che parte da Siculiana e arriva al mito. Questa mostra rappresenta la nostra terra, il coraggio e l’ambizione dei siciliani dell’800 che hanno gettato le basi per la nascita di un uomo straordinario come Ayrton Senna. Un progetto che unisce storia, sport e innovazione, e che contribuirà in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi di Agrigento Capitale della Cultura 2025.”

Franco Micciché, sindaco di Agrigento, ha sottolineato l’importanza di Siculiana come protagonista nel programma di Agrigento Capitale della Cultura 2025: “Con la mostra A.S.T.R.O. Siculiana diventa una delle voci principali della nostra proposta culturale, contribuendo a rendere l’intera provincia protagonista di un evento di portata internazionale.”

Il presidente della Fondazione Agrigento 2025, Giacomo Minio, ha aggiunto: “Questa mostra su Ayrton Senna è un’occasione unica per la provincia, capace di creare un centro culturale innovativo che valorizza il nostro territorio e il nostro patrimonio. Ci auguriamo che A.S.T.R.O. possa diventare un ‘museo diffuso’ permanente, capace di coinvolgere e attrarre nuovi visitatori, promuovendo un modello culturale inclusivo.”

A.S.T.R.O. è dunque una nuova, straordinaria perla di Agrigento Capitale della Cultura 2025, che arricchisce il panorama culturale siciliano e celebra l’eredità di Ayrton Senna con una mostra che è destinata a diventare un simbolo di innovazione e valorizzazione del territorio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp