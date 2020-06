Un vasto incendio è divampato nel bosco di via Nuova Favara, ad Agrigento. Un inferno di fuoco. Impegnati nell’opera di spegnimento vigili del fuoco e forestale. Carbonizzati decine di alberi. Panico tra i residenti della zona. In tanti fuggiti via dalle case. L’aria è irrespirabile. Per domare le fiamme sono entrati in azione i canadier. Ogni anno è sempre la stessa trama, con l’arrivo del caldo arrivano i primi incendi ed i posti colpiti sono sempre gli stessi.