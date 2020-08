Un uomo e una donna incinta tentano truffa specchieto, messi in fuga

Hanno tentato la classica truffa dello specchietto, ma gli è andata male. L’automobilista presa di mira, una pensionata settantenne di Agrigento, non ha abboccato. E’ successo, in pieno giorno, in via Callicratide, ad Agrigento.

Secondo quanto avrebbe raccontato la donna, ad agire un uomo, e una donna incinta, a bordo di una vettura. I due avrebbero detto alla pensionata che passando aveva rotto lo specchietto della loro auto. Per fortuna la pensionata non è caduta nella “trappola” di questi delinquenti.

Quando la donna ha preso il numero di targa dell’autovettura, spiegando che stava per telefonare alla polizia, la coppia è fuggita velocemente. Scattato l’allarme sul posto i poliziotti della sezione Volanti, che hanno raccolto il racconto della pensionata, per poi avviare indagini e ricerche dei due soggetti.