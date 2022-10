Un social diverso è possibile? Le opportunità di web3, incontro al Leonardo.

Il futuro del web è ancora tutto da scrivere, ma farsi trovare pronti a coglierne vantaggi e possibilità può essere la mossa vincente. Il liceo Leonardo di Agrigento ha organizzato un incontro con Olimain, azienda leader nella promozione dell’intelligenza artificiale e del metaverso, su interessamento del digital promoter della Camera di commercio di Agrigento, Alessandro Cacciato. Il dibattito sui social non è riassumibile in poche battute. Sempre più aziende investono nel mondo virtuale e soprattutto nella presenza del metaverso. Il Web3 e il metaverso stanno costruendo vere e proprie economie di beni e servizi che stanno già cambiando il modo in cui gli esseri umani e le aziende interagiscono con il mondo digitale. Con Web3 ci si riferisce alla transizione dei servizi digitali basati sul web da piattaforme di proprietà dei grandi player di internet agli smart contract. Il Metaverso è uno spazio virtuale in cui le persone, attraverso i loro avatar, trascorrono il loro tempo libero, giocano ai videogiochi, lavorano, sviluppano relazioni e fanno qualsiasi altra cosa facciano nella vita reale. Nel corso del tempo, Web3 è diventato un termine generico per indicare la visione di un Internet nuovo e migliore. All’incontro hanno relazionato Massimiliano Nicolini, ricercatore ed esperto in sistemi complessi di intelligenza Artificiale dell’azienda “Olimaint” e il segretario generale della camera di commercio di Agrigento, Gianfranco Latino. “Un’ ulteriore occasione di crescita agli studenti- dice Patrizia Pilato, dirigente scolastico del Leonardo-. Sentiamo il dovere di formare i nostri ragazzi e fare in modo che possano acquisire le conoscenza per proiettarsi in questo futuro e acquisire strumenti per costruire sbocchi lavorativi importanti.” “I ragazzi che hanno partecipato all’incontro, nel 2032 avranno 36 anni: “Il modo di interagire nel web- dice il digital promoter, Alessandro Cacciato- non sarà quello attuale e, quindi, abbiamo aperto una finestra verso il futuro”.