Durante la pausa lunga della partita tra Agrigento e Crema, il PalaMoncada si è trasformato in un palcoscenico speciale per una proposta di matrimonio che ha commosso tutti i presenti. Tra gli applausi del pubblico, uno dei Vincenzo ha preso il microfono, con il cuore che batteva forte. Con un mazzo di fiori in mano e l’anello pronto a brillare, ha chiesto ad Elida, la persona amata di sposarlo. Il momento, intenso e carico di emozione, ha reso ancora più unica la serata, testimoniata dalla calorosa reazione del pubblico, che ha applaudito con entusiasmo questa dichiarazione d’amore, facendo sentire la magia di un gesto che va oltre lo sport. Un sì che ha risuonato forte nel palazzetto, regalando alla serata una bellezza che ha reso la partita un ricordo indimenticabile.

Leggi anche: Agrigento batte Crema, ma con tanta fatica

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp