Un proiettile per Patronaggio: nuova intimidazione al capo della Procura di Agrigento

AGRIGENTO. Una busta con un proiettile destinata al procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio. Nuova intimidazione per il capo della Procura agrigentina, nuovamente bersaglio dei criminali.

LA SOLIDARIETA’.

CLAUDIO FAVA

“Il tentativo di intimidazione al procuratore Patronaggio, destinatario oggi di una busta con un proiettile, certifica la qualità e l’efficacia del lavoro che sta svolgendo la Procura di Agrigento sulla questione migranti e sbarchi – dichiara Claudio Fava, Presidente della Commissione antimafia siciliana. Al procuratore, che ascolteremo nei prossimi giorni in Commissione antimafia, va tutta la nostra solidarietà e la nostra attenzione”.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Canicattì, Alberto Tedesco Esprimo piena e sentita solidarietà al Procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, per le inaccettabili minacce cui è stato oggetto, rese, se possibile, ancora più odiose ed intollerabili dalla circostanza che sono state rivolte anche nei confronti dei suoi figli. Il contenuto della missiva con cui è stato realizzato tale ignobile gesto, reso noto dalla stampa, evidenzia come il clima di odio, di intolleranza, di dileggio nei confronti delle Istituzioni, veicolato attraverso i mezzi di comunicazione e, sopratutto, attraverso i social networks, che avvelena e decompone ogni giorno di più i gangli che tengono insieme il nostro Paese, debba essere contrastato con forza e determinazione.Sono certo che Patronaggio continuerà ad esercitare le sue funzioni con serenità e abnegazione, nel nome della Carta Costituzionale e delle Leggi Repubblicane.

Dichiarazione del sindaco di Naro On. Maria Grazia Brandara: “Solidarietà al Procuratore Capo della Repubblica di Agrigento Dott. Luigi Patronaggio dopo l’ennesima intimidazione. Comprendo bene in questi casi come ci si sente. Il lavoro del Procuratore è encomiabile e rispettabile. Particolarmente attento ai problemi della sua terra e vicino ai cittadini e ai loro rappresentati da sempre. Il dott. Luigi Patronaggio è cittadino onorario di Naro, la solidarietà, oltre ad essere quella personale, è anche in rappresentanza dell’intera comunità narese dove le affondano le sue radici”.

Vittorio Messina – Presidente di Confesercenti Sicilia Esprimo piena solidarietà e vicinanza al Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio destinatario di pesantissime minacce rivolte alla sua persona e a quella di familiari. Grande preoccupazione desta il grave atto intimidatorio che si innesta in un dibattito pubblico che si imbarbarisce ogni giorno di più. In questo momento occorre da parte di tutti compiere ogni sforzo per interrompere la spirale di odio e di violenza verbale che investe il Paese. Atti vili e gravi come questo vanno respinti con forza da tutta la società civile mentre alle forze politiche il compito di bonificare il confronto per consentire alle forze di polizia e alla magistratura di svolgere un sereno lavoro a servizio della collettività individuando i responsabili delle vili minacce .

SOLIDARIETA’ DALL’ONOREVOLE CARMELO PULLARA Desidero esprimere solidarietà e vicinanza nei confronti del Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, come era successo già in passato, bersaglio di minacce di morte per lui e questa volata anche per i suoi tre figli. – Lo dice l’on. Carmelo Pullara che prosegue -Come deputato regionale ritengo che vada instaurato un clima sereno e di totale appoggio istituzionale nei confronti di chi opera con serietà e costanza per combattere l’illegalità e la criminalità di questo Paese. E’ del tutto evidente che l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi da Patronaggio sta creando non pochi problemi alla criminalità organizzata. Confido pertanto nella giustizia – conclude l’onorevole componente della commissione antimafia – per l’accertamento dei responsabili e rinnovo il mio totale sostegno verso il procuratore coinvolto in questa triste e deprecabile vicenda.

SOLIDARIETA’ DEL SINDACO FIRETTO “Il sindaco di Agrigento Lillo Firetto con la sua Giunta esprime solidarietà al procuratore capo Luigi Patronaggio, certo che le vili minacce possano avere l’unico effetto di rafforzare la magistratura nella lotta costante alla criminalità e di stringere attorno ai giudici , la città, per sostenerli nella lotta alla criminalità e nella tutela dei diritti. Firetto confida che le indagini possano al più presto individuare e assicurare alla giustizia l’autore o gli autori delle vigliacche intimidazioni”.

Minacce al procuratore Patronaggio: A testa alta rilancia appello ex Procuratore Spataro: “è il momento di scendere in piazza” L’associazione “A testa alta” esprime forte solidarietà e vicinanza al Procuratore della Repubblica di Agrigento Dott. Luigi Patronaggio e – certa che tale vile gesto non condizionerà in alcun modo il suo lavoro – rilancia l’invito dell’ex Procuratore della Repubblica di Torino, Dott. Armando Spataro, alla mobilitazione di piazza per informare ed essere informati, per dialogare e confrontarsi sui temi della Costituzione e dei Diritti Umani, per sostenere la Procura di Agrigento, divenuta oggetto di ripetuti attacchi ignobili e ingiustificati, e tutti i Magistrati che operano in piena autonomia e indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato.

Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Ars esprime solidarietà al procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio per l’atto intimidatorio subito. “Al dottor Patronaggio – dicono i portavoce M5S Ars – giunga il nostro sincero incoraggiamento. Non sarà un atto vile a scalfire il lavoro e il valore degli uomini dello Stato”.