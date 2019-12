Un premio Internazionale per l’Hotel Costazzurra Museum & Spa

L’Hotel Costazzurra Museum & Spa di Agrigento ha vinto il premio per la categoria “Eccellenza del Design” per l’anno 2020 del prestigioso concorso Travel ad Hospitality Award promosso dall’organizzazione internazionale THA che si occupa di selezionare e recensire le eccellenze del settore del turismo a livello mondiale.

Ogni anno il concorso suddivide i premiati per aree geografiche e l’Hotel Costazzurra Museum & Spa è stato selezionato fra tutti per l’area Italia – Sicilia.

“Questo è un grande risultato e siamo orgogliosi di selezionarti come uno dei nostri prestigiosi vincitori – scrive nella sua lettera Joyce Lee, Awards Executive di Travel & Hospitality Awards -. Siamo uno dei pochi enti di assegnazione globali indipendenti e come tale ci piace sempre condividere le buone notizie e promuovere continuamente tutti i nostri vincitori negli ultimi anni”.Quello appena conseguito è solo il più recente fra i numerosi riconoscimenti conseguiti dall’Hotel Costazzurra in questi anni.

“Questo premio – spiega Fabrizio La Gaipa –, come mi è stato anche informalmente spiegato dai rappresentanti di THA, deriva anche dall’unicità della nostra esposizione museale che rappresenta un’eccellenza che in tal modo ci viene riconosciuta anche ai più alti livelli. Siamo sempre orgogliosi di potere contribuire attraverso il nostro impegno a dare un’immagine favorevole del nostro splendido territorio e della nostra filiera turistica”.

Nel mese di marzo del prossimo anno si svolgerà la cerimonia di premiazione e verrà pubblicato l’elenco con i vincitori a livello mondiale per le diverse categorie.