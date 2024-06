Un plauso alla Dc di Favara per come fa sentire la sua voce. Intanto, diciamo che lo fa attraverso i suoi rappresentanti eletti al Consiglio Comunale nelle ultime elezioni amministrative dell’ottobre 2021, quando proprio questo Partito, la Democrazia Cristiana, è risultato il primo Partito per numero di voti e quindi di consiglieri eletti.

Un documento che porta perciò, anzitutto, la firma del capogruppo Rino Castronovo, e quindi dei consiglieri comunali: Marianna Zambito, Salvatore Fanara, Ignazio Sorce.

Ricordare giova…e perciò dalla cronaca politica dell’ottobre 2021 riprendiamo l’osservazione comune di quasi tutti gli osservatori di allora, più attenti su quello che era avvento a Favara ….,.Si diceva chePalumbo sindaco di Favara…che in tutta Italia – pare – sia l’unico sindaco di Rifondazione Comunista…… Sindaco a Favara dove però il Centro-destra è risultato essere in stragrande maggioranza, seppur diviso da due personalità di notevole rilievo e spessore politico, cioè Totò Montaperto ed Giuseppe Infurna, …. Centro-destra che nell’ottobre 2021 ha fatto registrare una forte, davvero notevole presenza, ….anche con la Democrazia Cristiana che, rilanciata nei suoi valori, è risultata il primo Partito, seguito immediatamente e solo con qualche voto di differenza da “Diventerà bellissima” dell’allora Presidente della Regione Musumeci.

Presidente Musumeci, che tra i suoi molteplici impegni, aveva pure trovato qualche ora per venire a Favara e rimarcare quelle divisioni proprio a Favara bisognava cercare di comporre…. e quindi , invece, un comizio a Favara solo per un comizio in favore del dott. Salvatore Montaperto.

E questo… (fatto davvero incredibile e… politicamente disastroso !)…. nella contestuale presenza di un altro raggruppamento di centro-destra che sosteneva l’ex deputato regionale Giuseppe Infurna, che, anche Lui, con una buona affermazione,… non è però arrivato al ballottaggio.

A Favara, con l’elezione di Antonio Palumbo, segretario politico provinciale di Rifondazione Comunista, si verificava ancora una volta il cosiddetto fenomeno dell’anatra zoppa….cioè sindaco non solo senza maggioranza in Consiglio Comunale, anzi ancora di più, questa volta, con una rappresentanza davvero solo simbolica, perché di appena un paio di Consiglieri Comunali.

Una situazione non nuova a Favara…Una situazione che si è verificata con il Sindaco Lorenzo Airò, che però è riuscito, -(puntando unicamente al bene della Città), a gestirla nel migliore dei modi….riuscendo anche a sanare una situazione di aspro contrasto, con il suo diretto avversario politico l’on. Giuseppe Infurna … anche Lui interessato anzitutto al bene della città, da anteporre ad ogni pur legittimo puntiglio personale….…

Adesso la DC favarese, nella scia della sua migliore tradizione politica, puntando unicamente al bene comune, pur nell’attuale scenario politico-amministrativo, davvero problematico… caratterizzato dalla possibilità di un nuovo e più disastroso, dissesto finanziario, ….quando ancora ben poco e/o nulla comunque di concreto si sa sulla conclusione del primo dissesto, ….quello a suo tempo acclarato con tutte le procedure previste dalle leggi in vigore ….e per il quale perciò è stata nominata un’apposita Commissione…. di cui però (non si capisce perché !) nessuno parla…… adesso la DC favarese fa sentire la sua voce per dire che cosa fare e come comportarsi, nella difficile, o difficilissima situazione che Favara sta vivendo.

Un linguaggio chiaro della DC e stavolta davvero democristiano nel senso migliore,… che così si esprime : “Opposizione non vuol dire ”guerra ad ogni costo”…. La politica è fatta di riflessione, attesa, proposizione, condivisione e azione. Bisogna avere un’idea, una linea da seguire, ma, in sede locale, il primo pensiero deve andare alla propria Città e alla comunità che si amministra e che ti ha dato fiducia, esprimendoti la preferenza con il voto.

Sintetizzando al massimo e cogliendo nel senso più vero, proprio l’essenziale nel messaggio della DC, si vuole dire che finalmente….bisogna mettere al primo posto, prima di tutto e innanzitutto il bene della Città e della Comunità favarese…..

